Kılıçdaroğlu'ndan Ceren Özdemir paylaşımı: Söz veriyorum, seni asla unutturmayacağım kızım

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu mesajı verdi:

"Ceren Özdemir, 'Doğum günümde hediye almayın, beni unutmayın yeter.' demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü. Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, asla unutturmayacağım."

#CerenÖzdemir “Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter” demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü... Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım. pic.twitter.com/cGCULADC4P — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2019

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