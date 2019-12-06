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13:38 06 Aralık 2019
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    'Ceren Özdemir'in katil zanlısını o noktaya getiren süreç için 'bileşke cinayet' denebilir'

    © AA / Hayati Akçay
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in Özgür Arduç adlı cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Sarıkaya, "Katil zanlısını o noktaya getiren süreç için tek cümle söylenebilir. Bileşke cinayet" ifadesini kullandı.

    Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te 'Sorgu endişesi katili sorgusuz bıraktırmış' başlığıyla yayımlanan yazısında "Ordu’da bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki bale öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısını o noktaya getiren süreç için tek cümle söylenebilir. Bileşke cinayet" ifadesini kullandı.

    "Sapkın ruhlu bir kişinin tekrar cinayet işleyebilmesi için neredeyse tüm koşullar farkına varmadan oluşturulmuş. Herkes için yapılan birçok iyileştirme, bir kişi için kolaylaştırıcı cinayet şekline dönüşmüş" görüşünü dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

    "Katil Özgür Arduç önce bir çocuğu öldürmekten 2005’te cezaevine girmiş, 2016’daki ceza iyileştirmeleri ile yarı açık cezaevine çıkarılmış, oradan firar etmiş.

    Tam 12 ayrı suç işlemiş, bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanıp tekrar cezaevine konulmuş.

    Bu kez 2017 iyileştirmesinden yararlanıp bir daha yarı açık cezaevine çıkarılmış; 1 Aralık tarihinde de kaçıp Ordu’ya gelmiş.

    Elini kolunu sallayıp dolaştığı caddede karşılaştığı Ceren Özdemir’i evinin girişinde öldürmekten çekinmemiş.

    Takdiri indirim

    İfade tutanağını okuyan herkes nasıl bir sapkın ruh halinde olduğunu anında fark eder…

    Peki, böyle bir ruh halinde olan kişi ceza indirimlerinden nasıl yararlanır?

    Konunun taraflarıyla dünkü sohbetimden de anladım ki sorunun temelinde ceza infaz sisteminin uygulamasından kaynaklanan nedenler var.

    Başında da hukukun en temel kuralı ‘sorgunun’ sağlıklı şekilde işletilmemesi geliyor.

    Son çıkan KHK’larla sağlanan ceza indirimleri bir kenara bırakılsa, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre hakimin de ceza takdir indirimi yetkisi bulunuyor.

    TCK’nın 62’nci maddesinde ‘Takdiri İndirim’ başlığı ile yer bulan indirim, cezanın altıda biri oranında uygulanabiliyor.

    Yani fail 6 yıl ceza almışsa, bir yıllık indirimden yararlanabiliyor.

    Sorguya yanıttan kurtulmak

    Ancak yasa, bunun hangi hallerde uygulanacağını da ikinci fıkrasında sıralıyor.

    Buna göre, ‘Takdiri İndirim’den yararlanabilmesi için, ‘failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri’ gibi hususların oluşması gerekiyor.

    Kamuoyuna da ‘kravat takma’ indirimi olarak yansıyan, mahkemedeki iyi hali, bir işinin ve geçindirmekle yükümlü ailesinin bulunması gibi hususlar, bir suçu istemeden işleyen kişinin lehine olabilecek ceza düzenlemelerine fırsat tanıyor.

    'Neden yararlanmadın?' sorgusu

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ile dün sohbet ederken sorunun tam bu noktada başladığını belirtti.

    Aktardığına göre, hakimler ceza indirimi yapmayınca, fail veya savunma avukatları istisnasız İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay’a başvurup ‘takdiri indirim’ hakkından yararlandırılmadıklarını belirtiyorlarmış.

    İstinaf ve Yargıtay da bunu eksik yargılama olarak değerlendirmeden önce istisnasız tüm hakimlere dönüp, ‘Neden yararlandırmadın?’ sorusunu yöneltiyormuş.

    Hakimler de bu sorgulamaya gerekçeli mütalaa yazmak yerine, baştan indirimi yapmayı daha pratik yol olarak uygular olmuş.

    Yıllardır savcılık yaptığı için ceza hukuku uygulamalarına da hakim olan Başkan Hakkı Köylü, sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirtti.

    ‘Yeniden ceza düzenlemesine gerek görmüyorum, uygulama düzenlemesine ihtiyaç var’ dedi.

    Suçlusu var, sorumlusu yok

    Ancak sorun tek başına yargıdaki uygulamalara düzen getirmekle de bitmiyor.

    Yarı açık cezaevlerinin elini kolunu sallayarak insanların diledikleri gibi hareket ettiği yerler olmaktan da çıkarılması, en azından sınıflanması gerektiğini de bu olay göstermeye yetiyor.

    Cinayetin başından sonuna gelişmesine bakıldığında ise tek şey söylenebilir; bileşke cinayet…

    Suçlusu var, ama sorumlusu yok."

     

    Etiketler:
    firari, Cezaevi, Akıl sağlığı, Ordu, Cinayet, Ceren Özdemir, Özgür Arduç
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