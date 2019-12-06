Bakan Pakdemirli: Tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız

Pakdemirli, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında, sorunları yerinde görmek ve sektör temsilcilerin taleplerini almak için il il dolaştıklarını belirtti.
Uşaklı çiftçilere son 17 yılda yaklaşık 900 milyon lira tarımsal destek verildiğini aktaran Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak'ta toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk." dedi.
Bakan Pakdemirli, kent genelinde üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için 36 bin 600 dekar alanda toplulaştırma çalışması yapıldığını, önümüzdeki 10 yıl içinde de 1,8 milyon dekar alanın tamamının toplulaştırılacağını bildirdi.
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaları "Tarımsal Sit" alanı ilan ettiklerini ve bu kapsamda 657 bin dekar alana sahip 6 tarımsal ovayı koruma altına aldıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız. Ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız. 2018 yılında kilogramı 4,25 lira olan haşhaş kapsülü fiyatını, 2019 yılında yüzde 17,7 artırarak, 5 liraya çıkardık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de 2019'da 5 bin 965 üreticimize, haşhaş alımı karşılığında 16,8 milyon lira ödeme yaptı. 2019 tarımsal desteklemeleri kapsamında 12 yeni ürünü destek kapsamına aldık, 32 ürünün ise destekleme birim fiyatlarını artırdık. Verdiğimiz bütün destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 17 yılda bitkisel üretim değerini 4,7 kat, hayvansal üretim değerini de 7,2 kat artırdık."
Uşak’taki alternatif ürün yetiştiriciliğini de yakından takip ettiklerini aktaran Pakdemirli, aspir, keten, çörekotu, kenevir, kekik, lavanta, biberiye ve keçiboynuzu bitkilerinden uçucu yağ elde edilerek, bu ürünlerin başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydetti.
'Can ve mal güvenliği için 47 taşkın koruma tesisi inşa ettik'
Bakan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya genelinde kuraklığın kapıda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Fakat biz kuraklıktan değil israftan korkmalıyız. Zira bugün suyun bir damlasına muhtaç, ekilecek verimli bir avuç toprak bulamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de 'tedbir, tevekkülün bir gereğidir' inancıyla Uşak'ta orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Yani Uşak'ın topraklarına can suyu olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sulama yatırımlarımızdan önce çiftçimiz sadece kuru tarımda hububat, tütün, haşhaş, nohut ekebilirken, şimdi ikinci ürün olarak silajlık dane mısır, meyve, şeker pancarı, kışlık sebzeler, yem bitkileri gibi ürünler yetiştirilebilmektedir."
Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın çok sık afetlere sahne olduğunu, bu nedenle vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kentte 47 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii, sel ve taşkınlardan koruyan en büyük muhafızın da ormanlar olduğunu biliyoruz. Bunun için 71,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Uşak'ta 43 köyde, 133 bin 500 adet gelir getirici fidan türü dikerek köylümüzün bütçesine destek olmak istedik. Bunların yanında 3 tabiat parkı ve 18 meteoroloji gözlem sistemi de kurarak hizmete sunduk. IPARD kapsamında Uşak'ta 382 projeye, toplam 104 milyon lira hibe verdik. Altıncı başvuru çağrısının bütçesini de 60 milyon avrodan 130 milyon avroya çıkardık. Dolayısıyla buradan bir kez daha duyurmuş olayım; destek bizden üretmek sizden. Projelerinizi hazırlayın, hibenizi alın, yatırımınızı yapın."
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
Bakan Pakdemirli, toplantının ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı ve Uşak Belediyesini de ziyaret etti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)