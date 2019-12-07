Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı seçildi

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, 23. Olağan Genel Kurulu'nda 289 delege oy kullandı. Oy verme işlemi bir otelde sabah saatlerinde başladı ve akşam 17.00’da sona erdi. Yapılan oylamada 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı., geçerli oyların 236'sını alarak yeniden genel başkan oldu.Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, “Türk-İş’e, Türkiye’ye hayırlı olsun. Katılımlarınızdan dolay herkese teşekkür ederim. Allah inşallah mahcup etmez işçi hareketini sorunlarını problemlerimi çözme gayretini devam ettiririz” ifadelerini kullandı.