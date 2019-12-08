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    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler Rusya uyruklu bir kadının evinde beslediği kedilere ciğere zehir karıştırıp yedirdi.

    Rus kadının kedilerini ciğerle zehirlediler

    © İHA / HALİL DAĞ
    Türkiye
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    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler Rusya uyruklu bir kadının evinde beslediği kedilere ciğere zehir karıştırıp yedirdi. Gözyaşına boğulan Rus uyruklu Natali Tsyura, çok korkunç şeyler olduğunu söyledi.

    © DHA /
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    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Beyazköy Tatil sitesinde 6 yıldır yaşayan ve evinde 20’ye yakın kedi besleyen Rusya uyruklu Natali Tsyura isimli kadın, kedilerinin rahatsızlandığını fark edince tedavi ettirdi. Tedavi altına alınan kediler ölürken Natali’ye ait bir kedinin daha rahatsızlanması üzerine yapılan detaylı incelemede kedinin midesinde ciğerle karıştırılmış zehir olduğu tespit edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlardan da alınan bilgilere göre zehirden ölen toplamda 10 kedinin olduğu iddia edildi.

    'Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu'

    Natali Tsyura yaptığı açıklamada, “6 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Hayvanları, kedileri çok seviyorum. Bahçede 15-20 kedi var her gün gelip yemeğini yiyorlar, suyunu içiyorlar. Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu. Benim ev kedisi eve geldi. Rahatsızlığı vardı. Boğazında akıntı vardı. Hemen alıp doktora götürdüm. Ama ilk başta ne olduğunu anlamadık. Çünkü kırığı hiçbir şeyi yoktu. Serum antibiyotik yaptıktan sonra biz eve geldik. Eve geldikten sonra komşum bana bir fotoğraf atıp, ‘Bakabilir misiniz’ dedi. Baktım oda benim kedim aynı şekilde olmuştu. Boğazında akıntı vardı. Ben onu alıp yine doktora gittim. Biz o an zehirlendiklerini anladık. Ama ne zehri anlamadım. Yine eve geldiğimizde bahçede benim başka bir kedide aynı akıntı. Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırmış. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef her iki kedim öldü. Bir kedimde şuan evde durumu çok kötü. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayete bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak” dedi.

    'Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi. Ama biz onlarla yaşamayı öğrenemedik'

    © Fotoğraf : Twitter
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    Bölgede oturan Eski Belediye Başkanı Kadir Çebi yaptığı açıklamada, “Eskiden beri süregelen bir konu. Bu mevsimlerde bu aylarda birileri geliyor. Bu site içerisinde hani derler ya ‘Seri katil’ aynı bu şekilde de ‘Seri katil’ geliyor sağa sola zehir bırakıp telef ediyor hayvanları. Hem kediler, hem köpekler hem de yaban hayatı perişan oluyor. Atıyorsun bunu Allah rızası için bir düşün ya hayvanlar perişan halde. Biz buradan sizlerin aracılığı ile sesleniyoruz. Yetkililere de sesleniyoruz. Gelsinler buraya müdahale etsinler. Neyin nesi ne oluyor. Allah, ‘Sevgili kullarım bu dünyayı sadece sizin için mi var ettim’ diyor. Şimdi insan olarak gidip de yaban hayatının içerisine yerleşirsek, bunların yaşam alanlarını tahrip edersek nasıl olacak. Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi. Ama biz onlarla yaşamayı öğrenemedik” dedi.

    'Sitenin kenarlarına bırakıyorlar'

    Yaz başlarında ailelerin petshoplardan çocuklarına kedi ve köpek aldığını da aktaran Çebi, “Yani bu kedi ve köpekler terk edilen hayvanlar. Sezon bitiyor. Çocuk eğleniyor, büyüyor. Ne yapıyor gelip sitenin kenarlarına bırakıyorlar. Kendi imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Kimseden mama falan istediğimiz yok. Adam kendisi bırakıyor sonra ‘Bu kedilere nasıl bakıyorsunuz’ diye sitem ediyor. Kardeşim ben mi bıraktım sen bıraktın. Alıp sırf bir ay, iki ay eğelensinler diye. Bakamayacağı hayvanı almasın kimse. ‘Çocuğum eğlensin’ diye alıp bu hayvanları hapsetmeyeceksiniz” diyerek açıklamasını noktaladı.

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    Etiketler:
    Zehirleme, Kedi, Ciğer, hayvan cinayeti, Rusya, Tekirdağ, Türkiye
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