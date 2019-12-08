Doğa Koleji’nden açıklama

Ne olmuştu?

Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, “Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz” denildi.

Doğa Kolej’inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.