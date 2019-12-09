Tekelcilerden ’22:00′ eylemi: İki saat daha satış izni verilsin

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen tekel bayisi işletmecileri, İstanbul'da eylem yaptı. 200 kişilik grup, saat 22.00'den sonra alkol satış yasağını protesto etti.

İstanbul Kadıköy’de toplanan tekel bayi işletmecileri, 22.00-06.00 arasında alkol satışını yasaklayan düzenlemeyi protesto etti.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ve Bahariye Caddesi’nde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerindeki pankartlarla sloganlar attı. Bir açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şunları söyledi:

'Zincir marketlere kurban ediliyoruz'

"Bizim sorunumuz 2013 yılında çıkan 22.00 yasası. Her sokak arasında 15 metrekare içerisine sıkışmış küçük esnaflarız. Devlete en yüksek katma değeri sağlayan sattığımız ürünlerin peşin vergisini ödeyen esnaflarız. Buna rağmen kayıtsız, kuralsız açılan zincir marketlere kurban ediliyoruz."

'00.00'a kadar izin verilsin'

Dündar, şöyle devam etti:

"Bize saat 22.00’den sonra ‘alkol satmayın’ diyorlar. Saat 22.00’de zaten zincir marketlerin kapanıyor. O saatten sonra bizlerin satış yapma şansı olmadığına göre biz hangi ara iş yapıp evimiz ekmek götüreceğiz. Saat 22.00’de zincir marketler kapandığına göre saat 00.00’a kadar bizlere izin verilmesini istiyoruz."