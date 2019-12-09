Erdoğan: DEAŞ virüsünün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in Afganistan'da yeniden zemin kazanması başlamasını üzüntüyle takip ettiğini ifade etti. Erdoğan, "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önü mutlaka kesilmeli. Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

"Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır. Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum."

Erdoğan sözlerinin devamında "Örgütün Afganistan'da yeniden zemin kazanmaya başlamasını üzüntüyle takip ediyorum. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önü mutlaka kesilmeli. Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz" görüşünü de dile getirdi.

Öte yandan aynı konferansta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin güvenlik ve ekonomi alanında ülkesine önemli katkılar yaptığını belirterek bunun için teşekkür etti. Gani, şöyle devam etti:

"Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan’da siyasi çözümün anahtarı olacaktır."