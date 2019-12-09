'Suriyelileri Türklerin sırtından indirin' mesajı tepki çeken Pelin Gündeş Bakır, AK Parti'den ihraç edildi

15 Kasım'da Suriyelilere ilişkin olarak yayımladığı mesaj nedeniyle tepki çeken ve ardından disipline sevk edilen eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, partiden ihraç edildi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, partinin eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Aydın, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin! — Prof.Dr.Pelin Gündeş (@gundesbakir) November 15, 2019

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