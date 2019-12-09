CHP'li vekilden 'KYK yurtları incelensin' çağrısı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, önergenin gerekçesinde 2019 yılı itibarıyla 129'u devlet üniversitesi, 77'si vakıf üniversitesi olmak üzere 206 üniversite bulunduğunu, 2 milyon 829 bin önlisans öğrencisi, 4 milyon 442 bin lisans öğrencisinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin en önemli sorunlarından birinin barınma sorunu olduğunu kaydeden Karasu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Kredi Yurtlar Kurumu himayesinde 700 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak seviyede olduğunu kaydetmiştir. Bu rakam üniversitede öğrenim gören gençlerimizin sayısıyla kıyaslandığında devede kulak kalmaktadır" dedi.

KYK yurtlarının fiziki koşullarının tartışıldığını, yurtların öğrencilere bilgi verilmeksizin kapatıldığını vurgulayan CHP'li vekil, "Örneğin; Konya Cihanbeyli’de bulunan KYK yurdunun kapatılmasıyla birlikte yurtsuz kalan öğrencilerin bir kısmı oturma eylemi başlatmış, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 'Pınarbaşı Öğrenci Yurdu’nun kapatılacağı iddiaları üzerine öğrenciler demokratik haklarını kullanarak itiraz etmiştir. Bu örneklerin yanında Alanya Terken Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren yurtta öğrenciler gıda zehirlenmesi yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

Yurtlarda öğrenciler için birinci derecede öneme sahip olan sıcak su, hijyen ve internet hizmetinde de aksamalar yaşandığını kaydeden Karasu, "Avrupa’nın en genç nüfus oranına sahip ülkemizde üniversite öğrencilerimize uygun konaklama ve eğitim koşullarını sağlaması, gençlerimizin üniversite yaşamında desteklemesi sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bu nedenlerle; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan yurtlarındaki koşulların incelenmesi, sorunların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması gerekmektedir" diye konuştu.