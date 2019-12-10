Aziz Sancar'dan Nobel tepkisi: Dizi dizi tabutların resmini kapıma astım

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi. Sancar, "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlayayım" dedi.

Nobelli bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet'e konuşan Sancar, "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpların 'Türk' dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hâlâ içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç'in başkenti Stockholm'de 10 Aralık'ta yapılacak ödül törenine davet edildiğini, ancak boykot amacıyla katılmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Yazarlar Sendikası da 2019 yılının Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini kınayarak, 'Ödülün geri alınmasını talep ediyoruz' demişti.