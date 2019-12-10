Özgecan'ın anne ve babası Ceren'in ailesini ziyaret etti: 'İdam gelsin başka çözümü yok'

Mersin'de bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Arslan, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti. Özgecan'ın annesi, "Duyduğum andan beri ağlıyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok" dedi.

Ordu'da 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın babası ile annesi, ölümüyle Türkiye'yi acıya boğan Ceren'in ailesini ziyaret etti.

Özgecan'ın babası Mehmet Arslan, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'e taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

'Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık'

Özgecan'ın babası, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyererek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.

'Bu tür caniler yaşatılmasın'

Özgecan'ın annesi Songül Arslan da, "Çok üzüldüm. Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu" diye konuştu.