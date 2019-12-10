AK Partili Kıyıklık: Yeni parti kuracak kişileri vazgeçirmeye çalışmadık

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile görüştüğü ve bu kişileri vazgeçirmeye çalıştığı iddiasına dair açıklama yaptı. Kıyıklık, kendisinin ve beraberindeki isimlerin böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın eski siyasetçiler ve siyaset dışından isimlerden oluşan grubun, parti kurmaktan vazgeçmeleri için eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştükleri, Ali Babacan’dan da randevu aldıkları iddiası Ankara’da kulisleri hareketlendirdi.

Söz konusu heyette yer aldığı ileri sürülen eski AK Partili İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Habertürk TV canlı yayınında bazı görüşmelerin gerçekleştiğini söyledi.

Bu görüşmelerin ‘kimseyi vazgeçirmek için olmadığını’ vurgulayan Kıyıklık, şunları kaydetti:

“Biz kimseyi vazgeçirmek için yola çıkmış değiliz. Yıllardır siyasetle uğraşan bir insan olarak bütün siyasilerimize gidip Türkiye’nin durumunu, Türkiye’deki karmaşanın gittiği yeri, bir de bildiğimiz doğruları ve onların söyleyeceği doğruları dinlemek için gittik. Girdikleri işten vazgeçirmek, onları başka bir yöne götürmek için değil. Herkes kendi yolunu kendisi çizer. Biz öyle bir teklifte bulunamayız ki. Biz siyasetle ilgili insanlar olarak fikirlerini paylaşırız, fikirlerimizi söyleriz. Telkin ve vazgeçirme veya ‘bu işte niye varsınız’ diye bir hukuksuzluğumuz, kanunsuzluğumuz, ahlaksızlığımız olamaz.”

Eski vekil, programda kendisine sorulan “Bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile mi oldu?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.