Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.