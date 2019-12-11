Ahmet Hakan: Çakar konusuyla ilgili çok sayıda milletvekili beni aradı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tepki çeken 'çakar' düzenlemesiyle ilgili olarak kendisini birçok milletvekilinin aradığını ve bunun ne kadar gerekli olduğunu anlattıklarını aktardı. Hakan, bu kişilerin kendisine "Yok yok, sakın bizim ismimizi verme, ismimizi vermeden yaz bunları" dediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasaya eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmişti. Bu düzenleme, kamuoyunda tepki çekmişti.

Söz konusu madde tartışılmaya devam ederken, Biz10 TV'de program yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, birçok milletvekilinin bu konuyla ilgili kendisini aradığını söyledi:

"Bu konuda beni arayan çok sayıda milletvekili oldu. Tek bir partiden değil, iktidardan muhalefetten milletvekilleri. Telefonum çalıyor, açıyorum, bir milletvekili... Ve başlıyorlar bana çıkardıkları yasanın ne kadar gerekli olduğunu, kendilerine gelen eleştirilerin ne kadar insafsız, haksız olduğunu anlatmaya... Bir sürü tez ileri sürüyorlar... En kolay hedefin Meclis olduğunu söylüyorlar. Milletvekillerine vurmanın kolay olduğunu söylüyorlar, kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyorlar.

Ben bütün bunları dinledikten sonra, kendilerine şöyle dedim: 'Tamam, güzel, gayet iyi anlatıyorsunuz derdinizi. Gelin şimdi bu anlattıklarınızı gazetede isminizle, partinizle, adınızı vererek yazalım. Madem kendi tezlerinize bu denli güveniyorsunuz... Bu tezlerinizi bizimle aracılığımızla millete anlatın ve milleti ikna edin' diyorum, beni arayan milletvekillerine. Bunun üzerine milletvekilleri şunu diyorlar: 'Yok yok, sakın bizim ismimizi verme, ismimizi vermeden yaz bunları.' Neden isimlerini vermekten kaçınıyorlar? Çünkü halktan alacakları tepkiden korkuyorlar. Halkı bu konuda ikna edemeyeceklerini düşünüyorlar. Kendilerini ateşe atmak istemiyorlar. İşte bu çok büyük dramdır."