Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Aradım, not bıraktım, dönmedin, mesajı aldım, eski dostlarla işin bitti öyle değil mi?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını, ancak ulaşamadığını söyledi: "Not bıraktım. Dönmedin. Mesajı aldım, bir daha aramadım. Köşemde yazdım, konuları, sorunları. Bir tekine zahmet edip cevap vermedin. Eeee, çok yoğundun tabii ve tabii eski dostlarla da işin bitmişti, öyle değil mi başkan?"

Hıncal Uluç, Sabah gazetesinde 'Kendi bacağına kurşun sıkmak' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bacağa kurşun sıkmak, mafya işidir. 1994'te benim bacağıma sıktıkları gibi. Ama bir de ‘Kendi bacağına kurşun sıkmak’ vardır. Yaptığı işi yüzüne gözüne bulaştırma anlamına kullanılır" ifadesini kullandı.

Uluç, sözlerine şöyle devam etti:

"Örnek!.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri, Kadıköy İskelesi'nin teras katındaki İstanbul'un dünyaca ünlü manzarası Sarayburnu'na, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet'e bakan, İstanbul Belediyesi'ne ait İstanbul Kafe ve Kitabevi'nde İstanbul Belediyesi Kültür Dairesi organizasyonuyla bir İstanbul şarkıları konseri düzenlediler, pazar sabahı ailecek keyif yapmak isteyen İstanbullular için..

Ne güzel değil mi?. Güzel değil.. Harika..

Ama İstanbul Belediyesi Şehir Hatları, tam da bu dünyanın en güzel manzaralı terasın önünü, koca Boğaz, Haliç ve Marmara'da başka yer kalmamış gibi haftalardır, vapur parkı olarak kullanıyor.

Öne yanaşıp kalkan Kadıköy vapurlarını seyretmek de hoş ama tam kafe ve terasın yanında bütün gün, boydan boya park eden vapurlar yüzünden, mesela bu konserlere her pazar giden benim, haftalardır gördüğüm manzaraya bakar mısınız?.

İstanbul Belediyesi'nin İstanbul Kafe ve Kitapevi'ndeki harikulade terasta, İstanbul Belediyesi Kültür Dairesi bir harika İstanbul Konseri düzenliyor ve İstanbul Belediyesi'nin Şehir Hatları, tüm güzelliğin, ambiyansın içine tükürüyor.. ‘Kendi ayağına kurşun sıkmak’ işte tam da bu..

Dahası. Belediye bu işi haftalardır yapıyor.

Dayanamadım, yazdım, İmamoğlu Başkanı uyardım.. ‘Bir pazar sabahı, çay, kahve, ya da çay simit parasına ailecek hoşça vakit geçiren İstanbul halkının keyfini berbat etme. Şehir Hatları İşletmene emir ver, o vapuru park edecek bir başka yer bulsunlar’ dedim..

Beylikdüzü Başkanıyken önce hayranı, sonra dostu olduğum İmamoğlu, Büyükşehir Başkanı olunca değişti. Başka hesaplara düştü. Kendi hayat planı, kendi bilir..

Ama hesabındaki seçimi kazanmanın yolu İstanbul'u kazanmaktan geçiyor. Hayır, İstanbul seçimini değil.. Seçildikten sonra, yaptıkları ve ettikleri ile, İstanbul halkının kalbini kazanmaktan geçiyor!.

1994'te yüzde 24 oyla, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı rakip oylar bölündüğü için, o da kıl payı kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıllık icraatıyla öyle kalpler kazandı ki, bir daha hiçbir seçim kaybetmedi ve 2014'te yüzde 51.7 ile Cumhurbaşkanı, 2018'de yüzde 52 oy alarak Başkan oldu.

İmamoğlu Başkan.. Seni İstanbul'a ilk seçildiğin zaman, dostum olarak bana verdiğin cebinden aramış ve bir pazar sabahı, kendi konserine davet etmiştim, Beylikdüzü'ndeyken sen beni harika konserlere davet ederdin, koşar giderdim. Şimdi patronu olduğun bu harika kitapevi ve kafeyi görmeni ve burada her pazar sabahı düzenlenen Klasik Sabahlar Kahve Konserleri'ni izlemeni, ben istemiştim.

‘Çok isterdim ama, bugünüm çok yoğun’ dedin. Son görüşmemiz oldu. O telefonu daha sonra denediğimde, baktım başkasının elinde. Not bıraktım. Dönmedin. Mesajı aldım, bir daha aramadım. Köşemde yazdım, konuları, sorunları.. Bir ama bir tekine zahmet edip cevap vermedin. Eeee!. Çok yoğundun tabii.. Ve tabii eski dostlarla da işin bitmişti, öyle değil mi Başkan.. Yolun açık olsun!..

Olsun da özellikle Kadıköy halkının en ucuz aile eğlence ve sosyalleşme yeri, bana Los Angeles'ta saatlerce vakit geçirdiğim kitabevi/ kafeleri hatırlatan, senin İstanbul Kafe ve Kitabevi'ni, gene senin Şehir Hatları'nın sabote etmesine, halkın ucuz ama harika keyfinin içine tükürmesine engel ol.. Zahmete girmen de gerekmez. Özel kalemine telefonda söylesen, anında düzelir. O kadar basit.. O kadar basit, tabii, İstanbul'u oyları için değil, yüreğinden seviyorsan!. .. Ve iki, eski dost hatırlatması.. Hatırla ki, ‘İstanbul kafe de ne olacak’ diye düşünmeye kalkma..