Kayıt
21:38 11 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Antalya Valisi Karaloğlu: Ben Rizeliyim, her yağmur yağdığında okulları tatil edemeyiz

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    111
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104081/77/1040817705.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912111040817743-antalya-valisi-karaloglu-ben-rizeliyim-her-yagmur-yagdiginda-okullari-tatil-edemeyiz/

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'kırmızı uyarı' hakkında açıklamalarda bulundu. Karaoğlu, "Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize’de 300 gün yağmur yağıyor. Tabii her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok" dedi.

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilk kez verdiği 'kırmızı uyarı' hakkında açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de ilk defa kırmızı uyarıyı yayınlamış oldular. Uyarı neydi? 24 saat içerisinde bölgede 100 ile 250 kilogram yağış düşeceğiyle ilgili uyarıydı. Uyarının da renk tonu kırmızıydı. Kırmızı ne anlama geliyor? Meteoroloji’nin dört ayrı rengi var; yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Bazen doğa olayları karşısında gücünüz yetmez ama zararları azaltabilirsiniz. İşte bu tür tedbirler alabilmemiz için Meteoroloji renkli uyarı sistemine geçti. Ve ilk defa Antalya’ya kırmızı uyarı vermiş oldu" diyen Karaoğlu, şöyle devam etti:

    "Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarımız, beklediğimiz yağışlar düşmüş değil. Ama esas beklentimiz, yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı; bugün saat 18.00’den sonra gece yarısı esas yağış miktarımız hızlanacak, esas yağışı gece alacağız ve sabah 08.00’e kadar şiddetli yağış devam edecek. Şu anda verilen kırmızı alarmın sonuçları doğmuş değil.  

    Bugün saat 18.00 ile sabah saat 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek. Biz dün ne yaptık? Meteoroloji Bölge Müdürümüz bizi aradıktan sonra, biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem uyarının içinde kalan 7 ilçe belediyemizden görevliler, hem kara yollarımız, DSİ’miz ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de bu takibimiz devam edecek. Ümit ediyoruz ki bir sorun yaşamadan bu süreci tamamlayalım.

    'Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz'

    Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. Özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli ve dikkatli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz. Şu anda 1452 personel hazır durumda, 252 iş makinası ve 124 kamyon ile olayı takip ediyoruz. Ama bir olumsuz yaşanması durumunda da biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız.

    'Binlerce mesaj geldi'

    Bu ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyamızın, hem de vatandaşımızın çok fazla ilgisini çekti. Uyarıların ne anlama geldiğini anlamak için iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımız susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş dün gece. Sorulan şey şu: 'Bugün okullar tatil olacak mı?'

    'Deniz kenarında plastik bir hortum bulmuş, çekmiş bana atmış'

    Biz tabi ki Meteoroloji ile bölge müdürlüğümüzle anbean, saatlik olarak verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, zaten dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. Yani okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için öyle bir tedbir de almadık. Ama ne yazık ki çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı çocuklarımız var, esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken yolda gördüm. Bir tanesi birisi mesaj atmış. Konyaaltı sahilinden bir tanesi, denizden hortum çıktı diye mesaj atmış bana, bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Ama bazen veliler de 'çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin…'

    'Çocuklar yarın da tatil beklemesin'

    Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize’de 300 gün yağmur yağıyor. Tabii her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum bunları."

    Etiketler:
    Yağış, Fırtına, Hortum, Rize, Münir Karaloğlu, kırmızı, Antalya Valiliği, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları'nın manzarası.
    Dağ zirvelerinden çekilen manzara görüntüleri
    Karikatür
    'ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı alınması durumunda, İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet