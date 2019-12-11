İBB'den su tarifesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki köylerde kullanılan su tarifesiyle ilgili açıklamada, '' 5216 sayılı kanunla beraber İstanbul'daki köyler, mahalle statüsüne geçmiş; 7186 sayılı kanun ile de daha önce uygulanan geçici su muafiyet ve indirimlerinin ne yazık ki dışında kalmıştır. Bu mahallelerimizin konut tarifesinden çıkabilmeleri ancak TBMM kararıyla mümkündür'' ifadelerini kullandı.

5216 sayılı kanunla beraber İstanbul’daki köyler, mahalle statüsüne geçmiş; 7186 sayılı kanun ile de daha önce uygulanan geçici su muafiyet ve indirimlerinin ne yazık ki dışında kalmıştır. Bu mahallelerimizin konut tarifesinden çıkabilmeleri ancak TBMM kararıyla mümkündür. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 11, 2019

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