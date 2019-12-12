Muharrem İnce’den Talat Atilla’ya yanıt

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen Talat Atilla, Ahmet Hakan’ın sunduğu canlı yayında Muharrem İnce hakkındaki iddiaları tekrar dile getirdi. Kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu iddia eden Atilla, ''Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti'' ifadesini kullandı.

İddiaların odak noktasındaki isimlerden olan Muharrem İnce, iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İnce’nin açıklaması şöyle;

-Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.

-Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.

-Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.



Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla’nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) December 11, 2019

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