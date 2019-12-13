Kürtaj yaptırmak istemediği için eski sevgilisi tarafından bebeği düşürmesi için para karşılığı dövdürülen kadın konuştu

Bu durumdan şüphelenen polis, dövülen kadın ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırının kapkaç amaçlı olmadığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Polis, F.A.'nın eski sevgilisi Taner Oktay K.'yı araştırmaya başladı. Eski sevgilinin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtları da incelendi.
Görüntülerden, saldırı sırasında kapüşonla mont giyen kişinin, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı günü ile sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği ortaya çıktı. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.’yü gözaltına aldı. Taner Oktay K. ifadesinde, mesai arkadaşı Ümit Ö.’den, 35 bin lira karşılığında F.A.’ya gasp izlenimi vererek saldırmasını, böylelikle de eski sevgilinin bebeğini kaybetmesini istediğini anlattı.
Saldırıya uğrayan kadının hamileliği devam etti
Saldırıya rağmen bebeğini kaybetmeyen F.A. ise yaşadıklarını anlattı. F.A., Taner Oktay K. ile bir dönem sevgili olduğunu, 1 Haziran günü de kürtaj için doktora gittiklerini ve hamilelik durumunun sona erdiğini düşünerek, klinikten ayrıldıklarını söyledi.
'Israrla bebeği aldırmamı istiyordu'
Taner Oktay K.’nin bebeği aldırmasını istediğini ifade eden F.A., “Süreç ilerlerken hamileliğimde 6 ay oldu. Israrla çocuğu aldırmamı istiyordu. Evliliğe zorlamadım. Ben bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Taner Oktay K., beni yemeğe götürüyor ve ilgileniyordu. Ama kendisine güvenmiyordum. Hatta ayrılık sonrası, ilk görüşmemizde arkadaşlarıma benden bir saate kadar haber alamazsanız, polise haber verin dedim. Beni babama söylemekle tehdit etti. Kadın olduğumu, sorun yaşayacağımı, çocuktan kurtulmam gerektiğini söyledi. Para teklif etti. Ben bunları kabul etmedim. ‘Çocuk doğar DNA testi yapılır. Çocuğun senden olduğuna ikna olursan, çocuğuna nafakanı verirsin, hiçbir şey vermezsin onu o dönemde görüşürüz’ dedim” diye konuştu.
Saldırı anını anlattı
Olay günü Taner Oktay K.’nin kendisini evinin bulunduğu yerde bırakmak yerine şehir merkezinde bıraktığını söyleyen F.A. şöyle konuştu:
'Tek amacım oğlumu dünyaya getirmek'
Tek amacının oğlunu dünyaya getirmek olduğunu ifade eden F.A., “Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek. Ardından yeni bir düzen kuracağım. Ailem ilişkimi, hamile olduğumu yaşananlardan sonra öğrendi. Babam benimle görüşmüyor. Ben güçlü bir kadınım. İnanıyorum ki bütün yaşananlara rağmen dünyaya gelmek için direnen oğlumla her şey çok güzel olacak. Taner Oktay K.’nin ailesi bana ulaşmaya çalışıyor. Muhtemelen şikayetimi geri çekmemi isteyecekler. Bu saatten sonra bunu yapmam söz konusu olamaz” diye konuştu.
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