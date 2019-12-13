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00:49 13 Aralık 2019
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    Kürtaj yaptırmak istemeyen eski sevgilisini bebeği düşürmesi için para karşılığı dövdürdü

    Kürtaj yaptırmak istemediği için eski sevgilisi tarafından bebeği düşürmesi için para karşılığı dövdürülen kadın konuştu

    © DHA /
    Türkiye
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    Adapazarı'nda bir şahıs, kendisinden olan bebeği düşürmesi için mesai arkadaşına 35 bin lira karşılığında 7 aylık hamile eski sevgilisini dövdürdü. Hamileliğinin ilk ayında kürtaj işlemi yaptırdığını ancak hamileliğinin devam ettiğini anlatan kadın, “Tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu doğurmak” dedi.

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    Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 15 gün önce meydana gelen olayda, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan çantasını almasına rağmen kadını dövdü. Ardından da çantayı içinden hiç bir şey almayarak, çöpe attı.

    Bu durumdan şüphelenen polis, dövülen kadın ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırının kapkaç amaçlı olmadığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Polis, F.A.'nın eski sevgilisi Taner Oktay K.'yı araştırmaya başladı. Eski sevgilinin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtları da incelendi.

    Görüntülerden, saldırı sırasında kapüşonla mont giyen kişinin, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı günü ile sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği ortaya çıktı. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.’yü gözaltına aldı. Taner Oktay K. ifadesinde, mesai arkadaşı Ümit Ö.’den, 35 bin lira karşılığında F.A.’ya gasp izlenimi vererek saldırmasını, böylelikle de eski sevgilinin bebeğini kaybetmesini istediğini anlattı.

    Saldırıya uğrayan kadının hamileliği devam etti

    Saldırıya rağmen bebeğini kaybetmeyen F.A. ise yaşadıklarını anlattı. F.A., Taner Oktay K. ile bir dönem sevgili olduğunu, 1 Haziran günü de kürtaj için doktora gittiklerini ve hamilelik durumunun sona erdiğini düşünerek, klinikten ayrıldıklarını söyledi.

    © AA / Halil İbrahim İdik
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    F.A. şöyle konuştu: “Kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen bir bebek vardı. Çocuğumu doğurmaya karar verdim. Kürtaj olduğumu bildiğinden Taner Oktay K.’ye durumu anlattım. Bana inanmadı. Kürtaj için gittiğim doktora gidip, durumu sormuş. Doktor M.M. de hamileliğin kürtaja rağmen devam ettiğini söylemiş. Taner Oktay K. hayatında başka birinin olduğunu, onunla evleneceğini söyledi. Bu arada hamileliğimin 21’inci haftası dolmuştu. Taner Oktay K., İstanbul’da çocuğu alacak bir merkezin olduğunu, bu işi sonlandırmam gerektiğini söyledi. Ben ise kendisinden bir beklentimin olmadığını, çocuğu olacağını bilmesinin hakkı olduğunu söyledim.” 

    'Israrla bebeği aldırmamı istiyordu'

    Taner Oktay K.’nin bebeği aldırmasını istediğini ifade eden F.A., “Süreç ilerlerken hamileliğimde 6 ay oldu. Israrla çocuğu aldırmamı istiyordu. Evliliğe zorlamadım. Ben bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Taner Oktay K., beni yemeğe götürüyor ve ilgileniyordu. Ama kendisine güvenmiyordum. Hatta ayrılık sonrası, ilk görüşmemizde arkadaşlarıma benden bir saate kadar haber alamazsanız, polise haber verin dedim. Beni babama söylemekle tehdit etti. Kadın olduğumu, sorun yaşayacağımı, çocuktan kurtulmam gerektiğini söyledi. Para teklif etti. Ben bunları kabul etmedim. ‘Çocuk doğar DNA testi yapılır. Çocuğun senden olduğuna ikna olursan, çocuğuna nafakanı verirsin, hiçbir şey vermezsin onu o dönemde görüşürüz’ dedim” diye konuştu.

    Saldırı anını anlattı

    Olay günü Taner Oktay K.’nin kendisini evinin bulunduğu yerde bırakmak yerine şehir merkezinde bıraktığını söyleyen F.A. şöyle konuştu:

    © REUTERS / LEHTIKUVA
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    “Taner Oktay K., bana ilgi gösteriyor olmasına rağmen hiç çocuktan bahsetmiyordu. Son gün yine buluştuk. Karaman tarafında oturduğum halde beni çarşıda indirdi. Adapazarı şehir merkezinde araçtan indim. Taner Oktay K.'nin beni çarşı merkezinde bırakmasından hemen sonra bir kişi bana tekme tokat saldırdı. Bebeğimi korumaya odaklandım. Çevredekilerin yardımıyla polis geldi. Hastaneye kaldırıldım. İlk önce Taner Oktay K.’den şüphelenmemiştim. Ama çantam teslim edildiğinde telefonum, kredi kartım alınmamıştı. Sadece az miktar param eksikti. O zaman şüphelendim. Benim ve görgü tanıklarının ifadeleri, kamera kayıtları şüphelerimi haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydım. Çok istedim haklı çıkmamayı ama maalesef haklı çıktım.”  

    'Tek amacım oğlumu dünyaya getirmek'

    Tek amacının oğlunu dünyaya getirmek olduğunu ifade eden F.A., “Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek. Ardından yeni bir düzen kuracağım. Ailem ilişkimi, hamile olduğumu yaşananlardan sonra öğrendi. Babam benimle görüşmüyor. Ben güçlü bir kadınım. İnanıyorum ki bütün yaşananlara rağmen dünyaya gelmek için direnen oğlumla her şey çok güzel olacak. Taner Oktay K.’nin ailesi bana ulaşmaya çalışıyor. Muhtemelen şikayetimi geri çekmemi isteyecekler. Bu saatten sonra bunu yapmam söz konusu olamaz” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kürtaj, Kadına şiddet, Adapazarı, Türkiye
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