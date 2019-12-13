Ankara JİTEM davasında tüm sanıklara beraat kararı

Kamuoyunda 'Ankara JİTEM davası' olarak bilinen, Ankara ve çevre kentlerinde öldürülen 19 kişiye ilişkin Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 23. duruşmasında, aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda 'Ankara JİTEM Davası' olarak bilinen dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23’üncü kez görülmeye başlandı.

Duruşmaya, öldürülen 19 kişi arasında yer alan Savaş Buldan’ın eşi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve çok sayıda HDP milletvekili katıldı.

Ankara Jitem davası da beraatle bitti. Yıllarca 90’lar şöyle korkunçtu, böyle inanılmazdı dendikten sonra tek tek tüm ağır insan hakları ihlali yargı eliyle temize çıkarıldı. Bu sonuç siyasi irade o yönde olmasa alınamazdı. https://t.co/JTE0nAyxKW — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 13 декабря 2019 г.

​'Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken, savcılık mütalaasını okudu. Tanıkların dosyadaki ifadelerini okuyan savcılık, "Tanıkların ifadeleri denetime tabi tutulamayacak derecededir" dedi.

'Mahmut Yıldırım’a da beraat kararı verilsin kurtulalım hepimiz'

Bugüne dek yakalanamayan ve ‘Yeşil’ kod adıyla bilinen sanık Mahmut Yıldırım’ın dosyasının ayrılmasını talep eden savcılık ölen Ahmet Yıldırım hakkında da düşme kararı talep etti. Savcılık geriye kalan tüm sanıklar yönünden beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcılığın mütalaasını ardından konuşan mağdur avukatlarından Mehmet Emin Aktar, “Bizim için şaşırtıcı değil. Sanıksız yargılama yapıldı. Adalet çıkmayacağını biliyorduk. Mahmut Yıldırım’a da beraat kararı verilsin kurtulalım hepimiz. Siz ne karar verirseniz verin vicdanlarımızda mahkumlardır” diye konuştu.

Mağdur avukatları, "Davanın açılmasına karşı çıkanların iddialarının aynısı iddia makamının mütalaasında da belirtilmiş" ifadeleriyle savcının mütalaasına itiraz etti.

Mağdur avukatları duruşma salonunu terk etti

Mağdur avukatlarından Ahmet Özmen, “Savcılık 25 yıl geçti, toplaşın evinize gidin, bundan sonra yapmayacağız diyor. Kamu görevlileri sizler tarafından korunmaktadır. Bu mütalaa bundan sonra bir şey yapılmayacak anlamındadır” ifadesini kullandı.

Sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanları sırasında mağdur avukatlarının büyük bir kısmı ve HDP Eş Başkanı Buldan’ın da aralarında bulunduğu HDP milletvekilleri, mahkemeyi protesto ederek duruşma salonundan çıktı.

Sanık avukatları mütalaaya katıldıklarını ifade ederek müdafilerin beraat etmesini talep etti. Mahkeme heyeti avukatların beyanlarının ardından kararını açıkladı.

Sanık Ahmet Demirel’in ölümü nedeniyle atılı suçların düşmesine karar veren mahkeme heyeti Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun ölümüne ilişkin suçlanan tüm sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti 17 kişinin ölümüne ilişkin ise suçlanan tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Cumartesi Anneleri: Bu cinayetleri kim gerçekleştirdi?

Kayıp yakınlarının faillerini sormak için her hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri, mahkemenin beraat kararına tepki gösterdi.

Cumartesi Anneleri yaptığı açıklamada, "Ceza yargılamasının amacı hakikati ortaya çıkarmaktır. Söyleyin o zaman; Polis Özel Harekat envanterinde bulunan silahla işlenen bu cinayetleri kim gerçekleştirdi?” dedi.

1- Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ankara Jitem Davası tanıklara rağmen, delillere rağmen, belgelere rağmen, kamu görevlilerinin ifadelerine rağmen beraatle sonuçlandı. — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) 13 декабря 2019 г.

​Davanın sanıkları

Duruşmanın sanıkları şu şekilde:

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, MİT’çi eski Yarbay Korkut Eken ve özel harekat timi polisleri Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman.

Öldürülen 19 kişi

Öldürülen 19 kişinin ismi şu şekilde: Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Salih Aslan, Lazem Esmaeili, Asker Smitko, Faik Candan, Abdulmecit Baskın, Tarık Ümit.