İstanbul Havalimanı'nda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'deki havalimanlarından bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu ifade edildi.