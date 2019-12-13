29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti

İnternet üzerinde "com.tr, org.tr" gibi alan adlarının yönetim yetkisine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) fiilen devretti.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1991 yılından beri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA/ICANN) ile birlikte '.tr' uzantılı alan adlarını sağlayan ve tahsisini yürüten yetkili konumundaydı. ODTÜ'nün söz konusu tahsisten yıllık en az 25 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyordu.

Bu gelişmeyle birlikte, tr uzantılı alan adlarının sponsor yetkileri de yine BTK'ya devredildi.

ODTÜ'ye ait Nic.TR internet sitesinde yapılan açıklamada, "21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' Kayıt Otoritesi yetkisini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'na devretmiştir. Sözleşme gereği, 2020 Ağustos ayında Nic.TR sisteminin kapatılması ve .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçmesi öngörülmektedir" denildi.

ODTÜ, tüm teknik işlemler bitene kadar www.nic.tr sayfası üzerinden yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerini de en geç 3 ay içinde durdurulacağını açıkladı.

Çetin, "Tr uzantısı vermek teknik bir konu. BTK mayıs ayında açtığı davayı kazandı. Zaten bu gelişmeler basına yansımıştı. Ancak teknik olarak tr uzantısını veremiyordu. Bu süre zarfında BTK, TÜBİTAK'a teknik altyapı hazırlattı. Şimdi BTK teknik olarak hazır hale geldi ve tr uzantısını fiili olarak vermeye hazırlar. Bugün bu 'teknik ve fiili' geçiş tamamlanmış oldu" diye konuştu.

Devir süreci, 5 Kasım 2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile verilen göreve dayanılarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, internet alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini BTK'ya vermesiyle ve 2010 tarihli İnternet Alan Adları Yönetmeliği doğrultusunda başlatılmış, titizlikle yürütülen teknik ve idari ön çalışmalarsa yaklaşık üç yıl sürmüştü.