Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir okulun pansiyonunda kalan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tokat'taki Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Yatılı Pansiyonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında 18 öğrenci mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 6 öğrenci taburcu edilirken, kontrol altında tutulan 12 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşadiye Kaymakamlığı'na vekâleten bakan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, Okul müdürü Mustafa Elmas ve idari personel ile hastanede toplantı yaparak olayla ilgili bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.