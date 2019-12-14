Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı

İzmit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi’nde telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin bir kadını dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uzun süre telefonla konuşan E.A.’yı tedirgin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.
Yapılan takibin ardından E.A.’nın telefon üzerinden, daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edilen B.Ü. ve M.A. ile iletişime geçtiği belirlendi. B.Ü. ve M.A.’yı takibe alan polis, B.Ü.’nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i de benzer bir şekilde dolandırmaktan arandığını tespit etti.
Eski bakan şikayetçi olmuştu
Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ü.'nün geçen günlerde eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i telefonla arayıp 'Altın kaçaklığı' yalanıyla bankada bulunan yüklü miktardaki altınını almış, bunun üzerine Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine giderek şikayetçi olmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)