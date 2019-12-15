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09:37 15 Aralık 2019
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    İstanbul'a kış neden gelmiyor?

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    Aralık ayı ortasında 20 dereceye çıkan hava sıcaklığı dün İstanbulluları sokağa döktü. Trafik kilitlendi, montlar çıkarıldı, denize girenler bile oldu. Ancak meteoroloji uzmanlarına göre bu sıcaklıklar zor günlerin habercisi. İstanbul’a hâlâ soğuk ve yağış gelmemesinin nedeni alçak basınç sistemine geçit vermeyen 'Omega Bloku'.

    İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında dün sıcaklık 20 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu. Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı. Peki hâlâ kışın gelmemesinin sebebi ne?

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Kasım Koçak, "Yağış getiren sistemlerin Türkiye’ye girişinin bir şekilde engellendiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı:

    "Genel olarak mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bir sıcaklık var. Geçmiş verilerle karşılaştırarak bunu detaylı açıklamak gerekir. Ancak genel olarak beklenenin üzerinde bir sıcaklık ve beklenenin altında bir yağış olduğunu söyleyebiliriz. Ama İstanbul’un en yağışlı ayları ocak ve şubattır. Eğer bu aylarda yağış olursa bu yağışlarla mevcut durum telafi edilebilir. Ancak ocak ve şubat da böyle geçerse durumun kritik olacağını öngörebiliriz. Yağış getiren sistemlerin Türkiye’ye girişinin bir şekilde engellendiği anlaşılıyor. Snoptik haritalar üzerinde ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir durum.”

    Omega Bloku nedir?

    İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Deniz ise “Civarındaki basınç sistemleri tarafından sıkıştırılmış, hızlı hareket edemeyen sıcak karakterleri olan bir basınç sistemi etkisindeyiz. Dolayısıyla bu günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava yaşıyoruz. Teknik olarak bunun sebebini ‘engelleme’ olarak açıklayabiliriz. Bu engellemelerin çeşitleri vardır. En etkililerinden biri de Omega Bloku’dur. Normal alçak basınç sistemlerinde batıdan doğuya hareket vardır. Omega Bloku olduğunda bu hareket yavaşlar veya durağan hale gelir. Böyle olunca da yağış sistemi beklendiği yere sokulamaz. Şu anda İstanbul’a yağışın gelmesini bu durumun engellediğini de söyleyebiliriz.”

    Omega'nın mağduru

    Yine İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen'e göre, “Uzun yıllara dayalı ortalamanın 5-6 derece üzerinde bir sıcaklık var. Önümüzdeki haftalarda da böyle gidecek gibi. Yağış açısından da beklentiler gerçekleşmedi. Hâlâ beklenen yağış gelmedi. Eğer ocak ayında da böyle giderse durum kötü. Seneye bizi ciddi bir su sıkıntısı bekliyor demektir. Eylül ayından itibaren de bu durumu yaşamaya başladık. Ocak ayındaki duruma bakmak lazım. Aslında ocak ayında İstanbul’a kar yağışı bekliyoruz ama öyle her gün kar yağan bir kuvvetli kış da olmayacaktır. Peki İstanbul’daki bu durumun sebebi ne? Yüksek basıncın alçak basıncı engellemesine ‘Omega etkisi’ diyoruz. Yüksek basınç açık hava demek. İki etkisi var. Birisi geceleri hava kirliliği, diğeri de alçak basıncı bloke ederek yağışı engellemesi. Kasım ayında bu durumu yaşadık, aralıkta da bunu yaşıyoruz. Son birkaç gündür yaşadığımız sıcakların sebebi tam olarak da bu. Çünkü yağışı getiren alçak basınçtır, Omega etkisinde  alçak basınç yüksek basınç tarafından engellenir ve yağacağı yere sokulamaz. İstanbul Omega’nın mağduru...”

     

     

    Etiketler:
    yaz, Kış, İstanbul
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