Eşinin 'bakımsızsın' diyerek darp ettiği kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan İbrahim Tekin, çocuklarının yakınlarına anlattığına göre, "Seni artık beğenmiyorum, bakımsızsın" dedikten sonra eşi Filiz Tekin'e şiddet uyguladı. 8 gün hastanede kalan Filiz Tekin hayatını kaybetti, organları bağışlandı.

6 Aralık Cuma günü İbrahim Tekin, başını defalarca duvara vurduğu 38 yaşındaki Filiz Tekin bayılınca, çocuklarının elinden telefonlarını alarak dışarıyı aramalarına engel olmaya çalıştı. Ancak çocukları teyzelerine ulaşmayı başardı.

Filiz Tekin'in üç kız kardeşi eve geldi ve kardeşlerini ambulans çağırarak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra kafa travması ve menenjit geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in omuriliğinde de üç santimetrelik kırık olduğu ortaya çıktı.

8 gündür yoğun bakımda olan Filiz Tekin gece saatlerinde hayatını kaybetti. Tekin'in karaciğeri, böbrekleri ve dalağı bağışlandı.

Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.