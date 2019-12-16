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14:54 16 Aralık 2019
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    İmamoğlu: Orayı birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim

    © AA / Mücahit Türetken
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunmasına tepki gösterdi: "Orayı, birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar net. İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine müsaade etmeyeceğim."

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

    Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangası'nı selamlayıp, personelle tanıştı.

    Daire Başkanı Ulusoy'un sunumundaki İBB'ye ait bazı gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunduğuna ilişkin saptaması hakkında açıklama yapan İmamoğlu “Masa işgali, restaurant işgali, o, bu, şu veya bahsettiğiniz, çok önemli bir konu ki, büyük fırsatlar diye bakabileceğimiz gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi, işgaliyeler… İstanbul'da bugün 100 gelirimiz varsa, yarın 1000'e ulaşabilecek hatta daha da ötesine, tahmin edemeyeceğiniz kat sayılara ulaşabileceğimiz gelirlerimizin saklı olduğu bir alan var orada. Ve tümüyle burası suistimal ediliyor dedi.

    İmamoğlu zabıta personeline şöyle seslendi:

    • Ben size bir şey söyleyeyim: ‘Efendim aynı ailenin 20 tane simitçisi var.' Bunlar dedikodu ya da gerçek. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz, bazı uygulamalarda 15 milyon 980 bin insanı mı mutsuz etsek doğru ya da tam tersi 20 bin insanı mı mutsuz etsek daha doğru. Bu kadar net bakacağız olaya. Yani o 20 bin insanı bertaraf etme çabasında da değiliz.
    • Yol göstererek, akıl vererek, zamana yayarak, günün sonunda o sistemi bir adalet terazisiyle yöneterek çözüme kavuşturmalıyız. Demiyorum ki size; ‘Bir günde, bir haftada, bir ayda toz duman edin ortalığı' Hayır. Vicdanımızı göstererek, ama bir sürece yayarak, makul, çok da uzatmadan, laçkalaştırmadan ve şeffaf, milletin de önüne koyarak…
    • Toplumun vicdanını temsil eden bir belediye başkanı ya da belediyeci ne yapmak ister? Evet, gerçek mağdur insanlara bu tür alanları kullandırtmak ister. Kullandırtalım, ama orayı, birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar net. İstanbul'u, kimsenin işgal etmesine -ama bir meydanını ama bir sokağını ama bir otoparkını ama bir parkını-, müsaade etmeyeceğim.
    • İstanbul, 1922'de işgalden kurtuldu. Ondan sonra hiçbir işgale, ama bireysel ama kurumsal ama işte birkaç kişinin organizasyonuna müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız. Tümüyle de bu kararlılığımızı 16 milyon insanın vicdanına servis edeceğiz, göstereceğiz bu çalışmaları. Gizlimiz, saklımız yok.

    İkinci durak itfaiye oldu

    İmamoğlu'nun Edirnekapı'dan sonraki ikinci durağı Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. İmamoğlu, burada da İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve itfaiye erlerinden oluşan Tören Mangası tarafından karşılandı.

    Etiketler:
    CHP, İtfaiyeci, Zabıta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mafya, Ekrem İmamoğlu
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