'Şırınga çikolata'dan hayatını kaybeden Mert'e müdahale eden doktorun ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Mert'e müdahale eden doktorun ifadesinde ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Ayrıca, Mert'in boğazına kapak kaçtığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Yağız Köksal, önce okul müdürünün odasına gidiyor. O esnada Mert'in boğazını tuttuğu görülüyor. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunuyor ve Mert yere yığılıyor. Hademenin ise ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı belirtiyor.

'Şırınga çikolata' nedeniyle hayatını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/pv92K4Lnp6 pic.twitter.com/36D1mjKJVC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 16, 2019

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