İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ tepkisi: Fatih Sultan Mehmet dirilse hesap sorar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki makamında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız. Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak “Bu konuda tereddütsüz aynı cümlelere devam ediyorum. Yani İstanbul için bir ihanet ötesidir, cinayettir" dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin aktardığına göre İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bir araştırmadaki tarifi tekrar yineliyorum; ‘Ya kanal ya İstanbul' diyorum. Bu kadar yol ayrımı gibi duruyor. Bu proje tartışılmalı, hatta üzüntüm ‘ben niye karşı çıkıyormuşum ve bunu anlamaya çalışmıyormuşum' diyenler. Tam aksine ben tam 8 yıldır, 9 yıla yakındır ilk ortaya atıldığı andan itibaren anlamaya çalışan birisiyim. Bugüne kadar anlamamaya çalışıp direkt kabul eden boyun büken, boyun eğen insanlara sesleniyorum: Bu süreci anlamaya çalışın. Bizim sayemizde, bu süreci gündeme taşımamızın sayesinde şu anda toplum bunu irdeliyor. Hatta siyasi partiler de irdeliyor. Onun için değerli. Bu tam da ‘oturmayan' belediye başkanının eseri. Süreci dert edinen halkının hangi husus olursa olsun her konuda duyarlılık gösteren araştıran yapımızın karşılığıdır. Onun için oturmamaya devam edeceğiz."

Erdoğan'ın "Çevreci bir kanal yapalım” çıkışını da değerlendiren İmamoğlu “Ortada zaten muazzam bir çevre var korunması gereken. İstanbul, sağından solundan çekiştirilecek bir coğrafya değil. Bu coğrafya, binlerce yılın bize emaneti. Bugün, şu güzel şehri fethedip, bizim insanlarımıza, Türk insanına kazandıran Fatih Sultan Mehmet, bugün ayağa kalksa, dirilse ‘Sen ne yapıyorsun' der. Hepimize hesap sorar Fatih Sultan Mehmet. Bu kadar göz bebeği bir kent, tarihin bize emaneti. Neyin çevrecisi? Çevre dediğiniz, korunursa değerli, korunursa güzel. O bakımdan işin çevre boyutu, işin hep aldatmaca kısmı” dedi.

'Bu büyük bir yol ayrımı'

Kanal İstanbul projesinin sermaye tarafını tartışmaya dahi açmak istemediğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnanın içtenlikle söylüyorum sorumlu bir yönetici olarak, sorumluluk sahibi bir baba olarak, sorumluluk sahibi bir İstanbullu olarak diyorum ki bu konunun böyle bir kısmını tartışmaya açmam bile. Bu büyük bir yol ayrımı. Parayla ilgili bir konuyu konuşacaksak önceliklerimiz var. Bu ülkenin işsizliği var. İstanbul'u mu konuşacağız, bu şehrin deprem sorunu var. Bu şehrin başka konuları var. ‘Efendim çözeceğiz…' cek'le cak'la zaman geçiremeyeceğimiz sorunlar bunlar. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. 20 yıl geçti zaten. 20 yıl geçtikten sonra hala 50 bin binaya riskli yapı diyorsak on binlerce insanın can güvenliği tehdit altında diyorsak konu bunlar, bunlara eğileceğiz. Konu işsizlik yani yüzde 15'i işsiz bu ülkenin. İstihdam yaratalım, iş kuralım. Yani bu bir iş değil, bu bir katliam."