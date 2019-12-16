Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katılıyor.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur" ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...