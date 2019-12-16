Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreni'nde konuşuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katılıyor.
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