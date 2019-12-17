Doğa Koleji'nden velilere ve çalışanlara yeni mesaj

Son günlerde ödenmeyen öğretmen maaşları ve protestolarla gündemde olan Doğa Koleji'nden çalışanlara ve velilere yeni bir mesaj daha gönderildi. Söz konusu mesajda asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Doğa Koleji'nde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek protesto yapmış velilerden de destek gelmişti. Öğretmenlerden bazıları bugün işi bıraktıklarını açıkladı. Bunun yanında devir teslim işlemleri ile ilgili de sürekli açıklamalarda bulunan ve erteleme kararı alan Doğa Koleji, velilere ve çalışanlara yeni bir mesaj daha gönderdi.

Doğa Koleji'nin gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli velimiz,

Sosyal medyada ve whatsapp gruplarında, Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Saçaklıoğlu ile Genel Müdürümüz Ali Rıza Lüle adıyla yapılan açıklamalar gerçek dışıdır.

Aynı şekilde, öğrencilerimize kampüslerimizde yemek hizmetinin sunulmayacağı yönünde yapılan yayınların da algı amaçlı olduğunu, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin kesintisiz devam ettiğini bildirir, kurumsal hesaplarımız dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla".