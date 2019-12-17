FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 18 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.