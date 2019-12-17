Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Liderlerin görüşmesinde Rusya - Türkiye ilişkileri de gündemdeydi.