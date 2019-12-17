Erdoğan'dan liderlere 'Mülteciler İçin İş Birliği' kitabı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Küresel Mülteci Forumu dolayısıyla bulunduğu Cenevre'de Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı 'Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği' adlı kitabı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, foruma katılan tüm muhataplarına sundu.

İngilizce ve Türkçe basılan kitap, 'Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye', 'Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı', 'Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı' ve 'Suriyeliler İçin Bir Umut Var: Güvenli Bölge' bölümlerinden oluşuyor.

© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği

Türkiye'nin cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.

Kitapta, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görsellerle ortaya konuluyor.

Kitapta, Türkiye'nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa değinilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı anlatılıyor.

Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak ifade ettiği Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor.