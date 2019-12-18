Oktay: Anadolu Ajansı ve TRT, milletin göz bebeği kuruluşlardır, iktidarın değil milletin kuruluşlarıdır

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin 3. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Her yıl adeta tombala çeker gibi asgari ücret tespiti yapıyoruz. Böyle tespit olmaz, bunun bir kuralının olması lazım." dedi.

Hükümetin, yıllar içinde 'Türkiye'de asgari ücreti, asgari geçim sınırına ulaştıracağım' diyebilmesi gerektiğini belirten Koncuk, "Böyle bir hedef yok. 'Yüzde 400 artırdık.' filan bunlar meseleyi çözmez. Enflasyon oranında zam sıfır zam demektir. Çalışanlara, asgari ücretli, işçi, memur dahil refah payı vermeniz gerekiyor. Büyüme oranlarından faydalanmasını sağlamanız lazım. Vatandaşın cebine yansımıyorsa büyümenin vatandaş, millet için bir anlamı olmadığı çok açıktır." diye konuştu.

Sendikacılığın fonksiyonunun ortadan kalktığını söyleyen Koncuk, şöyle devam etti:

"Çünkü ne kadar demokrasi o kadar sendikal mücadeledir. Öyle bir ortam yok maalesef. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda zaten çoğunluk hükümet, işveren yanlısı olduğu için Türk-İş o komisyonda hangi rakamı ortaya koyarsa koysun eylem gücünü sahaya yansıtmadığı sürece bir şey alabilmesi mümkün değil. Yani dediğiniz olacak ama istirham ediyorum: Bu ülkede aklı başında insanların, maliyecilerin, para politikalarını takip eden insanların bir hedef ortaya koyması lazım yoksa asgari ücretin sonucunu her yıl böyle tombaladan ne çıkacak şeklinde bekler dururuz, vatandaşın da refahını artırmamız mümkün olmaz."

Beştaş: Türk halkının bölünme, Kürt halkının asimilasyon korkusu var

Ağbaba: Çiğ köfte bütçesi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türk halkının bölünme, Kürt halkının asimilasyon korkusu olduğunu" dile getirdi. "HDP'nin bölme gibi bir düşüncesi olmadığını" söyleyen Beştaş, "Biz bu ülkeyi bölmeyi değil demokratikleştirmeyi, bu ülkede 82 milyon yurttaşın eşit ve özgür olarak demokratik bir Anayasa'yla yönetilmesini savunuyoruz." diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim 'çiğ köfte bütçesi' olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler." dedi.

Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını anlatan Ağbaba, "Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını" söyleyen Ağbaba, "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor." dedi.

Tansiyon yükseldi

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı. Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, "TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini" söyledi.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anadolu Ajansı ve TRT bir suç örgütü değil, bu milletin göz bebeği kuruluşlardır. İktidarın değil, milletin kuruluşlarıdır." dedi.

Oktay'ın, soruları cevabının ardından teklifin 3. maddesi kabul edildi.