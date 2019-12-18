Eski AK Partili belediye başkanı ve eşine 5'er yıl hapis cezası

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Beldesi'nin eski AK Partili Belediye Başkanı Selçuk Mutlu ve inşaat mühendisi eşi Selda Seven Mutlu, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘icbar suretiyle irtikap’ (görevi kötüye kullanma) suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Selçuk Mutlu ve inşaat mühendisi eşi Selda Seven 5’er yıl hapse mahkum edildi.

Müteahhit İsmail Turan, eski başkan Mutlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde yaşadığı itilafı yargıya taşıdı. Turan, Selçuk Mutlu ile eşi hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ‘icbar suretiyle irtikap’ davası açtı.

Görülen duruşma sonucunda beraat eden ancak Turan'ın Yargıtay'a itirazı nedeniyle yeniden yapılan yargılamada Mutlu çifti 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.