Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur: 'Atlara iğne yapıldı, 'Ruam' diyorlar daha belli değil'

Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta iki büyük çukurun bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, "Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu. Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim" şeklinde konuştu.

'Ahırlar bölgesinden bazen leş kokusu geliyor'

Ferdi Demir, sözlerinin devamında "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" dedi.

© DHA / Büyükada'daki atlar.

'Yer arıyorlar herhalde'

Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti. Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, "Ruam diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" ifadesini kullandı.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.