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19:02 18 Aralık 2019
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    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan

    Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu akademisyenleri dinledi

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    Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, "Trafik kazasına işaret edecek spesifik bir bulgu saptanamadığı sürece, olayı, yüksekten düşmeyle uyumlu buluyorum" dedi.

    Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

    Toplantıda sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, bütün çocuk ölümlerinin şüpheli kabul edilerek detaylı olarak araştırılması gerektiğini belirtti.

    Türkiye'de, erken yaşta intiharla ile ilgili iyi tutulmuş bir veri tabanı bulunmadığını dile getiren Evinç, intiharların yüzde 3,8'inin 15 yaş altında gerçekleştiğini söyledi.

    Evinç, "15 yaş üstü ası, ateşli silah, yüksekten atlama ile sık karşılaşılırken 15 yaş altında genelde kesin ölümle sonuçlanacak intihar girişimleri çok sık görülmüyor, ancak bu hiç yok demek değil. O yaşta amaç, genelde gerçekten intihar etmek olmuyor; aileye kızgınlık ya da yardım çağrısı söz konusu. İki aspirin içiyor, kazayla fazla içerse ya da yanlışlıkla başka ilaç alırsa, ölebiliyor." diye konuştu.

    Evinç, cinsel istismara uğrayan çocukların 18 yaşından önce ölme oranının, uğramayan yaşıtlarına göre 3 kat fazla olduğunu kaydetti.

    'Elbiseler yeniden incelensin'

    Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, çocuk ölümlerinin büyük bölümünün kazalardan kaynaklandığını belirtti.

    Belli yaşın altında intiharların çok az görüldüğünü anlatan Kar, özellikle elde fiziksel deliller yoksa veya kısıtlı olduğu durumlarda "psikolojik otopsi" yapılması gerektiğini dile getirdi. Kar, "Aileyle yakınları, görgü tanıkları, doktor medikal kayıtları, hepsi bir arada değerlendirilip kaza mı intihar mı olduğunun ayrımı yapılmaya çalışılır. Rabia Naz vakasında da psikolojik otopsi yapılmalı" diye konuştu.

    Rabia Naz'ın elbisesi üzerinde yeni bir inceleme yapılması gerektiğini ifade eden Kar, elbiselerdeki izlerin ne olduğunu ortaya çıkarabileceğini, olay yeri inceleme ekibinin tamamının, kendi alanlarında en az yüksek lisans eğitimi almış kişilerden oluşması gerektiğini söyledi.

    'Genel örüntü, yüksekten düşmeyle uyumlu'

    Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir, olay yeri incelemeyle ilgili bazı vakalardan örnekler vererek, olay yeri incelemelerinde yapılan yanlışları anlattı.

    Bir araç tamponunun bir kişinin ayak bileğine inmesinin çok kolay rastlanılabilir bir şey olmadığını belirten Özdemir, ayak topuğunda hasar oluşması için araba tamponunun yere yapışmış olması gerekeceğini kaydetti.

    Özdemir, şunları söyledi:

    "Rabia Naz'ın omurgasındaki kırıklar çökme kırığı mı çizgi kırık mı? Bu değerlendirilmeli. Kırığın, çökme kırığı olarak tanımlandığını duydum. Çökme kırığıysa yüksekten düşme olasılığı yüksek. Genel örüntü, yüksekten düşmeyle uyumlu gibi gözüküyor ama bu kesinlik arz eden bir durum değil. Ek delil çıkmadığı sürece; trafik kazasına işaret edecek spesifik bir bulgu saptanamadığı sürece, olayı, yüksekten düşmeyle uyumlu buluyorum."

    Özdemir, Rabia Naz'ın, raporda bahsedilen mesafeyi "kollarının üzerinde sürünebileceğini" ifade etti.

    'Ne izi olduğu belirlenemedi'

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, raporda, Rabia Naz'ın elbiselerinde lastik izi olduğuna dair ifadeler olduğunu aktarması üzerine, konuyla ilgili iki rapor olduğunu ifade etti.

    Tüzün, birinci raporda elbiselerdeki izin lastik izi olabileceğinin ancak adli tıp incelemesinden sonra karar verilebileceğinin kaydedildiğini; ikinci raporda da "bedene izdüşümü olmadığı bu izlerin ne izi olduğunun belirlenemediği" ifadelerinin yer aldığını anlattı.

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aile Psikolojik Danışmanlığının kurulmasına ilişkin bir kanun teklifinin bulunduğunu anımsatarak, böyle bir kurumun, aile içi her türlü şiddet olaylarının önlenmesinde faydalı olacağını söyledi.

    Etiketler:
    Akademisyen, Rabia Naz Vatan, Adana Adli Tıp Birimi, Adli Tıp Kurumu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Erciyes Üniversitesi
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