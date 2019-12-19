MEB'den 'Suriyeli 830 öğretmen Adana'da göreve başladı' iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Suriyeli 830 kişinin öğretmen olarak atandığı iddiasına ilişkin, "Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir" bilgisi paylaşıldı.