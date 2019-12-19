İstanbul’da S-400 meyve kokteyli satan esnaf: Bu karışım vücudu koruyor

İstanbul Anadolu yakasının en işlek caddelerinden birisi olan Bahariye Caddesi’nde bir vitamin bar dükkanı, S-400 meyve kokteyli satmaya başladı. Dükkanın sahibi “Hava savunma sistemi Türkiye’yi, bizim bu yaptığımız bu meyve suyu karışımı da sağlığımızı koruyor” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, Türk halkının gündelik hayatında günden güne daha fazla yer ediniyor. Daha önce Bursa’da bir kişinin aracının üzerine koyduğu S-400 hava savunma sistemi maketi yerleştirmesinin ardından bu kez de İstanbul Anadolu yakasının en işlek caddelerinden birisi olan Bahariye Caddesi’nde bir vitamin bar dükkanı, S-400 meyve kokteyli satmaya başladı.

Vitaminhane isimli dükkanın sahibi Ramazan Küçük ve birlikte çalıştığı Muhammed Bey, S-400 meyve kokteylinin hikayesini anlattı:

“Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi alım sürecinde Türk insanının çok büyük çoğunluğu bu meseleden bahsediyordu. Biz de bu isimle bir kokteyl yapmaya karar verdik. S-400 nasıl ki Türkiye’yi koruyacak bir savunma sistemi ise, bizim meyve karışımımız da vücudu koruyacak bir karışım. Hava savunma sistemi Türkiye’yi, bizim bu karışımımız da sağlığımızı koruyor.

Bu meyve suyumuz, çok dikkat çekti. Müşterilerimiz bu meyve karışımını çok seviyor. Bu karışımın içerisinde ananas, muz, nar, elma ve portakal suyu var. Daha önce hiç bir meyve kokteylimize bu kadar gündemde olan bir isim kullanmamıştık.”