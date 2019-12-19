Asgari ücrette 3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak

Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, bölgedeki sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Üyelerinin talep ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf edeceklerini aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak-İş olarak Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden biriyiz. Yaklaşık 700 bin üyemiz, 81 il başkanlığımız, 20 sendikamızla Türkiye'de önemli ve etkin bir konfederasyonuz. İnşallah sayımızı her gün biraz daha artırarak, gücümüzü biraz daha pekiştirerek hem çalışma hayatındaki sorunlar hem ülke sorunlarına yönelik ortaya koyduğumuz çözümlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri olarak yarın bir açıklama yapacaklarını dile getiren Arslan, "Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili birlikte çalışalım düşüncesiyle açıklama yapmamıştık. Bugün Türk-İş Başkanı ile görüştük. Olağanüstü bir şey olmazsa yarın bu ortak açıklamayla 3 konfederasyonun belirlediği rakamı kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan da Arslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.