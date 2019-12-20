Hilmi Özkök'ten Hasan Atilla Uğur'un 'FETÖ raporu' iddiasına yanıt: Tutarsız, kendini beğenmiş, uyduruyor

Emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur'un kendisi hakkındaki iddialarına yanıt veren eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Uğur'la ilgili olarak "Anlattıklarını bir daha salim kafayla okursanız kendisinin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ve anlattıklarının tutarsızlığını hemen anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e 2002 yılında FETÖ ile ilgili bir rapor sunduğunu, karşılık olarak "Alnı secdeye varanlarla ne uğraşıyorsunuz?" cevabını aldığını öne sürmüştü.

Konuyla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Özkök, Uğur'u 'tutarsız olmakla' ve 'uydurmakla' suçlayarak şunları söyledi:

"Adı geçen Jandarma sınıfına mensup bir albaydır. Ben ise bir Genelkurmay Başkanı'yım. Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın (J. Gn. K.lığı) o tarihlerdeki bağlantısı sadece eğitim, harekat planlaması ve general terfileriyle sınırlıydı. (Çünkü J. Gn K.lığı birlikleri savaşta Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer.) Asayiş, adli ve idari işler yönünden ise J. Gn. K.lığı kanunen İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi, Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkisi kesilmiş, her göreviyle İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır.

'Devlet arşivine girer'

Bu durumda bir Jandarma albay diğer Kuvvet Komutanlıkları personelinin suçluluk bilgilerini kendiliğinden çıkıp gelip, değil Genelkurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay Karargahı'na bile veremez. Şayet J. Gn. K.lığı böyle bilgiler edinip bunları Genelkurmay Başkanlığı'nın bilmesini gerekli görürse bunu yazılı olarak gönderir ve konu devlet arşivlerine girer. Hele böyle bilgilerin bir albay tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması, sonradan gerçek sanılan bir hayalden başka bir şey olamaz.

'Bir defa geldi'

Özet olarak şunu ifade edeyim: Adı geçen albay benim J. Gn. Komutanlığı'ndan istediğim bir başka konu il ilgili bilgiyi sunmak için ofisime bir defa, bir heyet içinde geldi. Bunun dışında kendisiyle görüşüp konuştuğumu hiç hatırlamıyorum. ‘Alnı secdeye değenlerle niye uğraşıyorsunuz?' diye bir şey söylemek ne makamıma ne de bu konulardaki düşünce ve tutumuma uygun düşer. Benim FETÖ konusundaki tehlikeye dikkat çekici tutumum Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) resmi kayıtlarına geçmiş olup, (2004 yılı MGK Toplantısı) şimdilerde aleniyet kazanmıştır.

Adı geçen emekli albay, kendini beğenmişlik kompleksi içinde bu tür uydurmaları yıllardır söyler durur. Ben kendisini muhatap alıp hakkımdaki bu uydurmalarını hiçbir zaman tekzip etmedim. Etseydim zevkten bayılırdı"