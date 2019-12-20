Şeyh Said Derneği'nden Vatan Partisi hakkında suç duyurusu

Şeyh Said Derneği, Şeyh Said ve Seyit Rıza'ya ait sembol ve isimlerin kaldırılması için valilik ve belediyeye başvuru yapan Vatan Partisi'ne tepki göstererek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Şeyh Said Derneği, Vatan Partisi'nin Diyarbakır ve Tunceli'de Şeyh Said ve Seyit Rıza'ya ait semboller ve isimlerin kaldırılması için valilikler nezdinde yaptığı başvurulara tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışında Yenişehir ilçesindeki Ofis Camii önünde açıklama yapan Şeyh Said Derneği Başkanı ve Şeyh Said’in torunu Kasım Fırat, Vatan Partisi’nin başvurularına tepki göstererek, "Biz onları iyi biliyoruz. Onlar Kürtlerin katledilmesinin, öldürülmesinin devamını getirmek istiyorlar. Kürdün dilini, varlığını kabul etmeyenler yıllarca saldırıda bulundu. Bilsinler ki biz ne dilimizden ne de değerlerimizden vazgeçeriz" dedi.

'Halkı kin ve düşmanlığa itme suçu var'

Şeyh Said ve Seyit Rıza’nın Kürtlerin onuru olduğunu söyleyen Fırat, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve partisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek “Kürtler baskılara boyun eğmez” dedi.

Fırat’tan sonra konuşan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar da, dünyanın her yerinde nefretin suç sayıldığını belirterek, "Bugün Şeyh Said ve Seyit Rıza’nın mezarı bundan kaynaklı halen belli değil. Halkın hafızasına, diline, değerlerine yönelik bu saldırı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada halkı kin ve düşmanlığa itme suçu var” diye konuştu.