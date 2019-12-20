Mansur Yavaş: İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti

Uğur Dündar'ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası' bu akşam başkent Ankara'da. TELE1’deki programın konuğu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

'Son 10 yıl içinde imar rantı var'

Eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün suç duyurusuyla ilgili konuşan Yavaş, “Ankara’da son 10 yıl içinde imar rantı var. Hep de aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis’te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen” dedi.

Aygün hakkında suç duyurusunda da bulunan Yavaş, “AKP’li Yalçın Akdoğan, FETÖ’cülerin arsa ve mülkleri satıp yurtdışına kaçtığını söylüyor ve bu hisseleri kimsenin almamasını istiyor ancak Sinan Aygün gidip bu arsalardan satın alıyor. Ben buradan cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum bu konuda” ifadelerini kullandı.

Sinan Aygün’den gelen mesajları da gösteren Yavaş, “Sinan Aygün benimle sürekli görüşmek istedi ama ben reddettim” dedi. Yavaş, göreve geldiği günden beri Meclis’te kimseye rant sağlanmadığını söyledi ve imar baronlarına geçit vermeyeceklerini belirtti.

'Parsel parsel satanlardan hesap soracağım'

Yavaş, “Seçim öncesi halk bunlara gereken dersi verdi ama akıllanmadılar. Yeni bir kumpasın peşindeler. Parsel parsel Ankara’yı satanların hepsinden hesap soracağım” ifadelerini kullandı.

Sinan Aygün mesaj gönderdi

İddiaların odağındaki Sinan Aygün, Uğur Dündar’ın yöneteceği bir programda iftiralara yanıt vereceğini belirten bir mesaj gönderdi.

Yavaş ise bu iddiaların artık sadece hakimin yönetiminde konuşulacağını belirtti.