İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan, DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan’ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP-C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terörden Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan 'DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu' yakalandı https://t.co/dyetkK4sNd pic.twitter.com/iDaib4iOfv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019

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