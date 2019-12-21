Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli var. Bu bedeli göze alanlar karşımza çıkabilir.

- Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar.

- Kanal İstanbul'u biz yapacağız, müteahhitleri tehdit ediyor. Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı konu.

- Kanal İstanbul'un çevreci özelliği var, Türkiye'ye kazandırdığı haklar var.

- Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz.

- Ekonomide her şey iyi demekle çarklar dönmüyor, tencere kaynamıyor. Bunun için somut gelişmelere ihtiyaç vardır.

- Hizmet ihracatımız 2002 yılında 14 milyar dolardı. Bu yılın ekim ayı itibarıyla 53 milyar dolara kadar yükseldi.

- Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi.

- Enflasyon bu sene yarı yarıya gerileyerek yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlar göreceğiz.

- İşsizlik oranı son 2 ayda gerileyerek 13.9 oldu.

- Libya ile bir anlaşma imzaladık. İçimizden birileri bundan rahatsız oluyor, siz kimden yanasınız?

- Kendimize ait hissettiğimiz başka vatanımız yoktur. Öyleyse tüm değerleriyle ülkemize sıkı sıkı sarılmaktan başka çaremiz yok. Eğer liderseniz, verdiğinz kararı sonuna kadar takip eder işi bitirirsiniz.