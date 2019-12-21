Alper Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sitem

Son yerel seçimlerde CHP’denBelediye Başkan adayı olan, Cumhur İttifakı için ’12 Eylül’ benzetmesi yaptı. 'AK Parti-MHP faşizmine karşı' Beyoğlu’nda CHP ile ittifak yaptıklarını söyleyen Alper Taş, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandıktan sonra her kesime teşekkür ettiğini belirterek “Teşekkür beklentisi içinde olduğumuzdan değil ama bir zihniyet olarak söylüyorum. Bir yere not aldık bunu. Herkese teşekkür etti ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı. Kişisel olarak kimseye kırgın olacak bir yapıda değilim. Sol diye ortada olan insanların bile sosyalistlere teşekkür etmekten imtina ettiğini söylüyorum” dedi.

Cumhuriyet TV’den Serhat Doğan’a konuşan Alper Taş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin topluma hiçbir şey kazandırmadığını ve mevcut sistemin kriz yarattığını söyledi.