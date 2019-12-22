Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'la ilgili açıklamasını paylaşan Şamil Tayyar'dan 'kayyum' mesajı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Twitter’dan Melih Gökçek’in sosyal medya gönderisini paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımda, Aygün’ün iddiasını ispatlaması halinde Yavaş’ın istifasına gerek olmadığını belirten Tayyar, “Yolsuzluk iddiası ispatlanırsa meclis üyelerinden biri, FETÖ ilişkisi ispatlanırsa kayyum yeni başkan olur. Kayyım kim olur, bilemem” yorumunda bulundu.

Başkanım.

Aygün, iddiasını ispat ederse Yavaş’ın istifasına gerek yok.



Yolsuzluk iddiası ispatlanırsa meclis üyelerinden biri, FETÖ ilişkisi ispatlanırsa kayyım yeni başkan olur.



Kayyım kim olur, bilemem😂 https://t.co/rUwPkWYuvN — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 21, 2019

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