Altı şehire hizmet veren Dicle Elektrik: Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği altı kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu bildirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün, kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğunu söyledi.

Ergün, son iki yılda hizmet verdikleri Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da 30 bin elektrik panosunun kırılan kilidini değiştirdiklerini dile getirdi. Diyarbakır'da son 11 ayda 4 bin 500 kilit değiştirildi.

Ergün, "Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86 civarındadır" derken, aşırı kullanım nedeniyle trafolarda arıza meydana geldiğini, elektriği kaçak kullanan bazı kişilerin de trafoların kapısını kırarak içeri girdiklerini aktardı.

Dicle Elektrik yetkilisi, panolara müdahale nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların da meydana geldiğini söyledi.